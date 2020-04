До карантину жителі Індії не бачили Гімалаї так ясно

На півночі Індії в штаті Пенджаб через зменшення забруднення повітря Гімалайський хребет стало видно на відстані понад 160 км. Це явище стало можливим завдяки карантину. Після того, як промислові підприємства припинили свою роботу, автомобілі зійшли з доріг, а авіакомпанії скасували рейси у відповідь на пандемію коронавіруса, якість повітря почала поліпшуватися.

Індуси в місті Джаландхар і його околицях опублікували в Інтернеті фотографії зі своїх будинків, причому деякі кажуть, що десятиліттями не бачили Гімалайські піки.

"Вперше за майже 30 років, я ясно побачив Гімалаї через заборону. В Індії очистився повітря від забруднення. Просто дивно", - написав Манджу Канг.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR