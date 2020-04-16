Рівень вуглекислого газу в атмосфері стає критично високим

Новини екології:Дослідники стверджують, що існують тривожно високі ризики для всього людства.

Їх дослідження показали, що рівень вуглекислого газу на планеті в цей час має схожість з тим, що було 200 мільйонів років тому. У той час більше половини живих видів на Землі були поставлені на межу виживання, а інші загинули із-за масового забруднення атмосфери.

Ця трагічна подія згадується в історії як подія кінця тріасу, коли вражаючі вулканічні виверження у великій кількості викликали підвищення рівня вуглекислого газу. Вчені проаналізували концентрацію Co2 у формуванні стародавніх гірських порід і визначили майбутні ризики, з якими незабаром зіткнеться людство.

Команду вчених очолив геолог Манфредо Каприоло. Вони проаналізували глобальну подію, яка почалася в Сполучених Штатах і закінчилася в Північній Африці.

Зміна клімату посилюється із-за високих рівнів вуглекислого газу.

Формування цієї трагедії було обумовлено попереджуючим підвищенням температури, а також підвищенням рівня моря і закисленням океану, що в кінцевому підсумку викликало виверження вулканів.

Дослідження показує, що рівень викидів CO2 в той час тривожно схожий на той, який виробляють промислові види діяльності, вироблені людством.