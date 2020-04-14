33 великі лісові пожежі сталися за минулі вихідні - Держлісагентство

Лісівники за вихідні, що минули, 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж загальною площею майже 200 га. На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі у понад 5 га, з яких 17 ліквідовано, а 16 ще у процесі ліквідації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держлісагентства.
"За 11-12 квітня працівники державної лісової охорони лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж загальною площею майже 200 га", - вказали в агентстві.
Загалом з початку року, як зазначається, лісівниками ліквідовано 772 лісові пожежі на площі 1505 га.
"На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі (більше 5 га), гасінням яких займалися працівники державної лісової охорони спільно з рятувальниками ДСНС. З них 17 лісових пожеж ліквідовані повністю, а 16 – вже локалізовані та знаходяться у стані ліквідації", - додали в агентстві.
Найбільше великих лісових пожеж, як вказано, зафіксовано на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження вже близько тижня вирує пожежа, рятувальники за минулу добу скинули авіацією 370 т води.