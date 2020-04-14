33 великі лісові пожежі сталися за минулі вихідні - Держлісагентство

Новини екології:Загалом з початку року, як зазначається, лісівниками ліквідовано 772 лісові пожежі на площі 1505 га.

Лісівники за вихідні, що минули, 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж загальною площею майже 200 га. На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі у понад 5 га, з яких 17 ліквідовано, а 16 ще у процесі ліквідації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держлісагентства.

"За 11-12 квітня працівники державної лісової охорони лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж загальною площею майже 200 га", - вказали в агентстві.

Загалом з початку року, як зазначається, лісівниками ліквідовано 772 лісові пожежі на площі 1505 га.

"На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі (більше 5 га), гасінням яких займалися працівники державної лісової охорони спільно з рятувальниками ДСНС. З них 17 лісових пожеж ліквідовані повністю, а 16 – вже локалізовані та знаходяться у стані ліквідації", - додали в агентстві.

Найбільше великих лісових пожеж, як вказано, зафіксовано на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження вже близько тижня вирує пожежа, рятувальники за минулу добу скинули авіацією 370 т води.