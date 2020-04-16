Скачать
Четвер, 16.04.2020
Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку "Дія" до паперових
Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку "Дія" до паперових
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає

ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
08:43 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:Інженерною технікою створено 260 км мінералізованих смуг.

Відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.

“Станом на 7 год. 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього до гасіння було залучено 530 чоловік та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

Рівень вуглекислого газу в атмосфері стає критично високим

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, ДСНС, Пожежа, Підпал, Чорнобильска зона, Вогонь, Небезпека.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
03 Суд відправив під варту генерал-майора Служби безпеки, який працював на ФСБ
04 ПЦУ дозволила самостійно освячувати паски
05 Які наслідки після відмови пити каву
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся