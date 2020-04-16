ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає

Новини екології:Інженерною технікою створено 260 км мінералізованих смуг.

Відкритого вогню у Чорнобильскій зоні відчудження не спостерігається. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.

“Станом на 7 год. 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього до гасіння було залучено 530 чоловік та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС 425 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.