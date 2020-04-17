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Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави

Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
12:12 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:Нардеп Євгенія Кравчук повідомила, що, згідно з ним, штрафи за підпали сухої трави і сухостою зростуть у 10-15 разів.

Закон про збільшення штрафів за спалювання трави у 10-15 разів відсьогодні набуває чинності, передає УНН.

Оублікований напередодні в офіційній газеті Верховної Ради закон щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 17 квітня.

Закон ухвалила ВР 13 квітня. Президент схвалив його 15 квітня.

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Наприклад, за випалювання сухої трави потрібно буде сплатити до 6120 грн, а посадовій особі – до 21420 грн. А якщо це спричинить знищення рослинності заповідного фонду, то 12240 грн та 30600 грн відповідно. За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць – штраф до 153000 грн або обмеження волі терміном від 2 до 5 років. За забруднення атмосферного повітря потрібно буде викласти до 61200 грн або є ризик обмеження волі терміном від 3 до 5 років.

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Все по темі:

Экология, Закон, Україна, Позбавлення волі, Штрафи, Набрав чинності, Підпал трави.
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