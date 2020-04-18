Житомирщина і Чорнобильська зона продовжують горіти

Новини екології:Пожежі у Чорнобилі ліквідовують більш ніж півтисячі рятувальників.

Станом на 7:00 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 716 осіб та 166 од. техніки з них: від ДСНС 579 осіб та 113 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти). Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди - 268 т. води).

Водночас на території Житомирської області полум’ям охоплено більш ніж 2 тисячі гектарів лісу. На території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги. До гасіння залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. о/с та 31 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тонн води).