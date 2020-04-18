Скачать
Субота, 18.04.2020
Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята

Житомирщина і Чорнобильська зона продовжують горіти

Житомирщина і Чорнобильська зона продовжують горіти
10:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Пожежі у Чорнобилі ліквідовують більш ніж півтисячі рятувальників.

Станом на 7:00 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога у гасіння пожеж на території  Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.  Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 716 осіб та 166 од. техніки з них: від ДСНС 579 осіб та 113 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти). Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих  осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди - 268 т. води).

Водночас на території Житомирської області полум’ям охоплено більш ніж 2 тисячі гектарів лісу. На території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги. До гасіння залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. о/с та 31 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тонн води).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, ДСНС, Пожежа, Житомирська область, Чорнобильська зона відчуження, Тління.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
02 Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
03 Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
04 Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
05 Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Православна церква переносить поминальні дні на червень
Православна церква переносить поминальні дні на червень
700 тисяч американців інфіковані COVID-19
700 тисяч американців інфіковані COVID-19
ЮНІСЕФ закликає скласти зброю заради захисту дітей та боротьби з коронавірусом
ЮНІСЕФ закликає скласти зброю заради захисту дітей та боротьби з коронавірусом
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся