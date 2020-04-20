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США потерпають від страшної засухи через світову зміну клімату

США потерпають від страшної засухи через світову зміну клімату
15:16 Сьогодні Телеграф cikavosti.com Фото: Twitter

Новини екології:Згідно з новим дослідженням, посуха на південному заході Північної Америки, яка тривала з 2000 по 2018 рік, є однією з найсильніших в регіоні за 1200 років.

Реконструкції клімату минулого, засновані на річних кільцях стовбурів дерев, виявили тільки один сухий період у кінці 16-го століття, який тривав 19 років. Дослідники стверджують, що недавня посуха опинилася на 47% сильніше в результаті антропогенної зміни клімату.

Вивчаючи річні кільця дерев на 1586 ділянках у західній частині Сполучених Штатів і на північному заході Мексики, гідрокліматолог Парк Вільямс з Колумбійського університету і його колеги створили кліматичну історію регіону за 800 років.

За словами Вільямса, особливо руйнівна засуха, яка продовжувалася приблизно з 1575 по 1593 роки, описана в історичних записах і її видно в реконструкціях кілець дерев. Засуха, можливо, сприяла поширенню хвороб серед місцевого населення, якими їх заразили іспанські конкістадори

Одним із факторів, що контролюють опади у південно-західній частині Північної Америки, є Південна осциляція, при якій коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану може змінювати погодні умови в регіоні. Більш низькі температури поверхні Тихого океану створюють атмосферні хвилі, які блокують тихоокеанські шторми і не дозволяють їм доходити до південно-західної частини Північної Америки, зменшуючи кількість опадів. 2019 рік став для регіону роком перепочинку.

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Такий же більш дощовий рік спостерігався і в 16 столітті. Але в 2020 році посуха повернулася.

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США, Экология, Засуха, Пустеля, Волога, Рівень вологи, Критично.
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