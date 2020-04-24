Глобальне потепління буде тільки посилюватись - вчені дали прогноз

Новини екології:Через втручання людини у клімат приливи й відливи цього вічного циклу руйнуються.

Вже за 30 років людство може не побачити криги у Північному Льодовитому океані, що стане одним з найбільш глобальних наслідків втручання людини у ритм природи. Про це йдеться у новому дослідженні науковців, передає Science alert.

Протягом мільйона років в Арктиці спостерігався неперервний ритуал: узимку морська крига розширюється через полярну температуру, влітку паковий лід відступає, оскільки підвищена дія сонячного проміння її "відштовхує" назад в океан. Через втручання людини у клімат приливи й відливи цього вічного циклу руйнуються. Протягом десятиліть охоплення арктичного морського льоду скорочується щороку.

Нова кліматична модель вчених передбачає, що Північний Льодовитий океан позбудеться криги вже улітку 2050 року. І це, стверджують автори дослідження, один з найоптимістичніших сценаріїв.

Науковці вивчили десятки різних кліматичних моделей, що імітують еволюцію арктичного морського льоду у майбутньому. За одним зі сценарії, площа льоду в Арктиці покриватиме менш ніж 1 млн квадратних метрів. При цьому ці зміни також посилять ефект глобального потепління, який людство відчуває вже зараз: зменшення кількості сонячного світла, оскільки Земля поглинатиме ще більше тепла через танення Північного полюсу.