Рідкісні морські ссавці дюгоні повернулися на узбережжя Таїланду

Новини екології:Забруднення моря та людська діяльність майже витіснили цих тварин з узбережжя.

Рідкісних морських ссавців дюгоней, також відомих як морські корови, помітили на півдні Таїланду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Забруднення моря та людська діяльність майже витіснили цих тварин з узбережжя. Наразі популяція морських корів в Таїланді становить лише близко 250 особин. Під час карантину, коли вода очистилася, тварини повернулися, аби поласувати водоростями і погрітися на сонечку.

Зазначимо, дюгонь, від французької морська корова, це рослиноїдні морські ссавці ряду сиреноподібних, поширені переважно в Індійському океані. Довжина тіла дорослої особини становить 2,5-4 метри, вага досягає 600 кг. Вважаються вразливим видом, віднесеним до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, адже свого часу дюгоней активно винищували через м'ясо, що нагадує смак телятини, а також через жир, шкуру і кістки, які йдуть на вироби під слонову кістку.

У деяких азіатських культурах частини тіла дюгоней використовуються в традиційній медицині. Через полювання і деградацію місця існування на більшій частині ареалу дюгонь став рідкісним або зник.

Так, за оцінками, які засновані на частоті вилову дюгоней тенетами, його чисельність в найкращій частині ареалу, поблизу берегів Квінсленда, з 1962 по 1999 роки скоротилася з 72 000 до 4 220 особин.

Наразі вилов дюгоней заборонений. Полювання дозволене лише як традиційний промисел аборигенних народів. Як повідомляв УНІАН, раніше спорожнілі через коронавірус пляжі Таїланду зайняли рідкісні шкірясті черепахи.