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Питання охорони лісів від пожеж є одним із найважливіших завдань - Держлісагентство

Питання охорони лісів від пожеж є одним із найважливіших завдань - Держлісагентство
10:30 Сб, 25 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини екології:На цьому наголосив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, інформує Урядовий портал.

"Впевнений, що потрібно розробити і затвердити нову комплексну систему протипожежних заходів у лісах. Таких заходів повинні дотримуватися абсолютно всі лісокористувачі – починаючи від державних підприємств, і закінчуючи комунальними та військовими лісгоспами, природно-заповідним фондом і приватними лісокористувачами. Ми вже над цим активно працюємо", - сказав Заблоцький.

За його словами, у лісовій галузі створена і функціонує відомча пожежна охорона, основою якої є лісові пожежні станції.

"Охорону лісів від пожеж забезпечують 307 державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, у складі яких функціонує понад 1,7 тис. лісництв та 273 лісові пожежні станції. Чисельність відомчої пожежної охорони складає більше 13 тис. осіб. У лісах створена мережа із 502 пожежно-спостережних веж, з яких 337 обладнано сучасними телевізійними системами спостереження", - зазначив керівник агентства.

За його даними, державні лісогосподарські підприємства мають 644 пожежні автомобілі, 467 лісопожежних модулів на повноприводному шасі, 1,7 тис. тракторів з ґрунтообробним обладнанням, 1,1 тис. мотопомп, 8,9 тис. ранцевих лісових оприскувачів та інші технічні засоби. Майже 80% пожежної техніки має вік 30-40 років і потребує оновлення.

"З метою оперативного виявлення та моніторингу загорянь у лісових насадженнях широко використовуються безпілотні літальні апарати. На сьогодні таких квадрокоптерів вже придбано за рахунок власних коштів 42 одиниці", - додав Заблоцький.

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Окрім того, голова Держлісагентства повідомив, що у І кварталі 2020 року державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлісагентства, влаштовано: 11,8 тис. км нових мінералізованих смуг, проведено догляд за ними в обсязі 27,7 тис. км; 2,3 км додатково нових протипожежних розривів, заслонів, бар'єрів; перекрито 10 тис. позапланових лісових доріг. У лісах вздовж доріг загального користування та у місцях відпочинку населення встановлено 8,1 тис. аншлагів, бігбордів, панно, плакатів на протипожежну тематику.

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Все по темі:

Пожежі, Охорона, Ліси, Держлісагентство, Андрій Заблоцький.
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