В Мережі з'явилися кадри годування дитинчати горбатого кита

Новини екології:Дослідницька група хотіла дізнатися, як часто і довго годують самки малюків.

Науковцям зі Стенфордського, Каліфорнійського та Гавайського університетів вдалось зафільмувати горбатих китів під час годування своїх малюків. Щороку майже 100 тисяч китів повертаються у теплі води Мауі для перезимівлі.

Там великі ссавці народжують і доглядають за своїми дитинчатами, допоки ті не підростуть для майбутньої міграції.

Дослідницька група хотіла дізнатися, як часто і довго годують самки малюків. Для цього вони використали низку технологій: встановили акустичні рекордери, акселерометри, датчики тиску і, звісно ж, камери, які прикріпили до 7 дитинчат через присоски.

Також вчені використали дрони, аби спостерігати китів зверху.

"Це доволі унікальні й рідкісні кадри, що ми їх отримали. Це дозволяє нам кількісно оцінити годування", – пояснили автори проекту.