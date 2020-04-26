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В Мережі з'явилися кадри годування дитинчати горбатого кита

В Мережі з'явилися кадри годування дитинчати горбатого кита
03:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Дослідницька група хотіла дізнатися, як часто і довго годують самки малюків.

Науковцям зі Стенфордського, Каліфорнійського та Гавайського університетів  вдалось зафільмувати горбатих китів під час годування своїх малюків. Щороку майже 100 тисяч китів повертаються у теплі води Мауі для перезимівлі.

Там великі ссавці народжують і доглядають за своїми дитинчатами, допоки ті не підростуть для майбутньої міграції.

Дослідницька група хотіла дізнатися, як часто і довго годують самки малюків. Для цього вони використали низку технологій: встановили акустичні рекордери, акселерометри, датчики тиску і, звісно ж, камери, які прикріпили до 7 дитинчат через присоски.

Також вчені використали дрони, аби спостерігати китів зверху.

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"Це доволі унікальні й рідкісні кадри, що ми їх отримали. Це дозволяє нам кількісно оцінити годування", – пояснили автори проекту.

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Вчені, Відео, Мережа, Рідкісні кадри, Горбаті кити, Годування.
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