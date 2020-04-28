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У китайському Шанхаї показали 6-ти місячне панденя (Відео)

У китайському Шанхаї показали 6-ти місячне панденя (Відео)
05:35 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Люди приходять подивитися на панду у масках.

Шестимісячне панденя показали відвідувачам зоопарку в Шанхаї. Але тільки через скло. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Адже зоологи бояться, що люди заразять тварину коронавірусом. Чи справді таке може трапитися – невідомо. Однак у зоопарку вирішили перестрахуватися.

Панда важить уже 18 кілограмів, хоча при народженні мав лише 185 грамів. Харчується ще переважно маминим молоком, але уже розсмакував і бамбукове листя.

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Раніше повідомлялось, що пара панд з віденського зоопарку так і не змогла продовжити рід попри сприятливі під час ізоляції умови. Звіринець нині зачинено, тож його працівники сподівалися, що самичку і самця ніщо не відволікатиме. Утім, спершу панди побился, а потім так і не зблизилися.

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Все по темі:

Китай, Шанхай, Панда, Карантин, Коронавірус, 6 місяців, Через скло.
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