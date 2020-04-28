У китайському Шанхаї показали 6-ти місячне панденя (Відео)

Новини екології:Люди приходять подивитися на панду у масках.

Шестимісячне панденя показали відвідувачам зоопарку в Шанхаї. Але тільки через скло. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Адже зоологи бояться, що люди заразять тварину коронавірусом. Чи справді таке може трапитися – невідомо. Однак у зоопарку вирішили перестрахуватися.

Панда важить уже 18 кілограмів, хоча при народженні мав лише 185 грамів. Харчується ще переважно маминим молоком, але уже розсмакував і бамбукове листя.

Раніше повідомлялось, що пара панд з віденського зоопарку так і не змогла продовжити рід попри сприятливі під час ізоляції умови. Звіринець нині зачинено, тож його працівники сподівалися, що самичку і самця ніщо не відволікатиме. Утім, спершу панди побился, а потім так і не зблизилися.