Новини екології:Збитки внаслідок пожежі зараз підраховують. Але вже відомо, що постраждали тварини.

Під час пожежі у Поліському заповіднику на Житомирщині за добу вигоріло до 500 гектарів лісу. Збитки зараз підраховують. Але вже відомо, що постраждали тварини. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, спочатку вогонь спалахнув на полях, а згодом перекинувся на лісові масиви.

На гасінні пожежі працювали дві сотні рятувальників, а також задіяли авіацію - з повітря вже скинули понад 60 тонн води.

Існувала загроза, що вогонь дістанеться двох сіл – Перга та Рудня-Перганська, проте його вдалося відвести звідти й локалізувати.

У прес-службі лісового господарства запевняють: ситуація під контролем, осередок пожежі по периметру зорали тракторами.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині у вівторок, 28 квітня, виникла нова лісова пожежа - зайнялися дерева та трава в Олевському районі.