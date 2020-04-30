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ДСНС просить українців у триматися від спалювання трави через пожежі в екосистемах

ДСНС просить українців у триматися від спалювання трави через пожежі в екосистемах
12:44 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини екології:Голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав українців припинити випалення сухостою і сміття, оскільки це призводить до виникнення нових осередків пожеж.

"Від себе особисто і багатотисячного колективу рятувальників звертаюсь до всіх громадян з проханням: припиніть, будь ласка, випалювати рослинні залишки, траву і сміття. У нашій державі вже з початку року виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у 1,5 рази більше, ніж у минулому році. А площа, пройдена вогнем - збільшилась у 3 рази і становить 60 тис. га. І це без урахування пожеж у зоні відчудження і пожеж у Житомирській області. І все це через людський фактор", - повідомив голова ДСНС.

За його словами, вогонь дуже часто виникає через спалення на приватних територіях і викликає величезні збитки для природного фонду. 

"Давайте поставимось до цієї ситуації відповідально. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння", - підсумував очільник ДСНС. 

На Житомирщині за добу вигоріло до 500 гектарів лісу

Як повідомлялося раніше в УНН, у Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж.

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Все по темі:

ДСНС, Прохання, Микола Чечоткін, Закликав, Звернувся, Не палити суху траву.
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