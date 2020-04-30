ДСНС просить українців у триматися від спалювання трави через пожежі в екосистемах

Новини екології:Голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав українців припинити випалення сухостою і сміття, оскільки це призводить до виникнення нових осередків пожеж.

"Від себе особисто і багатотисячного колективу рятувальників звертаюсь до всіх громадян з проханням: припиніть, будь ласка, випалювати рослинні залишки, траву і сміття. У нашій державі вже з початку року виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у 1,5 рази більше, ніж у минулому році. А площа, пройдена вогнем - збільшилась у 3 рази і становить 60 тис. га. І це без урахування пожеж у зоні відчудження і пожеж у Житомирській області. І все це через людський фактор", - повідомив голова ДСНС.

За його словами, вогонь дуже часто виникає через спалення на приватних територіях і викликає величезні збитки для природного фонду.

"Давайте поставимось до цієї ситуації відповідально. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння", - підсумував очільник ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж.