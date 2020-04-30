Турецька черепаха святкує своє 100-річчя

Новини екології:На честь ювілею тварині піднесли ціле блюдо овочевого асорті.

В Одному із зоопарків недалеко від Стамбула співробітники зоопарку влаштували свято для черепахи, якій виповнилося 100 років.

Подія сталася в зоопарку Фарук Ялцин у м. Дарік, розташованому у 60 км від турецької столиці - Стамбула.

Черепаха на ім'я Тукі - представник виду сейшельських гігантських черепах. На честь ювілею тварні піднесли овочеве асорті.

Як повідомляв УНІАН, на тлі пандемії коронавірусу вперше за 20 років в Таїланді спостерігається збільшення кількості гнізд рідкісних шкірястих морських черепах.