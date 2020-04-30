Екологія та електронні сервіси: Любченко розповів, як планує реформувати службу

Новини екології:Державна податкова служба має перенести адміністративні зусилля з контролю доходів на контроль багатств, зосередити увагу на екологічних податках та на імплементації плану BEPS.

Про це сказав очільник Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє пресслужба ДПС.

"Податкова реформа – це тривалий і багатовекторний процес, і колективу ДПС важливо знайти в ньому своє місце. Декілька світових трендів, на які необхідно звернути увагу в першу чергу: ми маємо зміщувати адміністративні зусилля від контролю доходів над контролем багатств, необхідно загострити увагу на екологічних податках, імплементацію плану BEPS. Мінімізувати податкові розриви, у першу чергу, в майнових податках. Що отримає країна – це однозначно виконання державного бюджету", – сказав Любченко.

Він підкреслив, що буде вважати результатом для себе збільшення дистанції між платником податків і податковим інспектором та ще більше наповнення адміністрування сучасними електронними сервісами.

"Нагадаю прості речі: забезпечити рівність і справедливість в адмініструванні до фінансово-промислових груп, де основні зусилля ми направимо на тих суб’єктів господарювання, які успішно паразитують на державній власності, державних монополіях. Друге - виконати нарешті пряму задачу служби: розрахувати і мінімізувати втрати бюджету внаслідок податкового розриву як по джерелах надходжень, так і по галузях", – зазначив Любченко.

За його словами, обмежені підконтрольні заходи податкової служби будуть направлені на найбільш ризикові сфери оподаткування, щоб не дати можливості використовувати строки позовної давності для ухилення від сплати податків. Також буде відновлений подвійний контроль за ризиками при адмініструванні ПДВ та забезпечена підтримка приватної ініціативи і малого бізнесу.

"За короткий час ми реформуємо Службу, сформуємо команду, яка сповнена рішучості довести, що можливо провести ефективні реформи і докорінно змінити імідж податкового органу", - запевнив Любченко.

Кабінет міністрів розпорядженням від 29 квітня призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 30 квітня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Любченко у 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а у 2003-2005 роках очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Він був і заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012−2014 роках був помічником народного депутата Віктора Тимошенка.