У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління торф'яників

Новини екології:Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

У Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління торф’яників.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

«Станом на 7:00 1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 203 осіб та 65 одиниць техніки.

Наголошується, що радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня, їх вдалося загасити 14 квітня. Однак 16 квітня пожежі відновились. Згоріли десятки гектарів лісу.