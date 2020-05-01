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П'ятниця, 01.05.2020
У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління торф'яників
У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління торф'яників
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У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління торф'яників

У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління торф'яників
10:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини екології:Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

У Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління торф’яників.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

«Станом на 7:00 1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників», - йдеться у повідомленні.

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До гасіння залучено 203 осіб та 65 одиниць техніки.

Наголошується, що радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня, їх вдалося загасити 14 квітня. Однак 16 квітня пожежі відновились. Згоріли десятки гектарів лісу.

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Пожежа, Чорнобильска зона, Тління, Гасіння пожеж.
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