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У Середземному морі виявили найбільшу кількість мікропластику за всю історію

У Середземному морі виявили найбільшу кількість мікропластику за всю історію
17:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини екології:Це наштовхує науковців на думку про те, що мікропластик (частинки менші за 1 міліметр) концентруються у певних місцях на дні океану сильними потоками води.

Міжнародна команда науковців виявила на дні Середземного моря неподалік Італії найвищі показники рівня мікропластику, які коли-небудь фіксували у світовому океані.

Дослідження опублікували в журналі Science, пише Громадське.

Аналіз води провели в Манчестерському університеті. Він виявив 1,9 мільйона пластмасових частинок на квадратний метр. Вони, ймовірно, були волокнами одягу та інших синтетичних тканин, а також маленькими фрагментами більших предметів, які руйнувалися з часом.

Це наштовхує науковців на думку про те, що мікропластик (частинки менші за 1 міліметр) концентруються у певних місцях на дні океану сильними потоками води.

"Ці течії створюють так звані дрейфові відкладення. Згадайте про піщані дюни… Вони можуть бути довжиною у десятки кілометрів і висотою у сотні метрів", — пояснює доктор наук Ян Кейн, який бере участь у дослідженні.

Він додав, що такі дюни в основному складаються з дрібного мулу, відтак інтуїтивно зрозуміти, що це мікропластик не можна — потрібні аналізи.

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Мікропластик — це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси), які є найбільшим забруднювачем довкілля. Ці частинки мають розмір від 5 мм до 100 нм. Мікропластик вчені вже виявляли в арктичних льодах, водопровідній воді, пилу, кухонній солі, меді та пиві, фекаліях людей і тюленів.

Раніше дослідники з канадського університету Макгілла виявили, що один чайний пакетик виділяє близько 11,6 мільярда частинок мікропластику, коли його заливають гарячою водою (близько 95 °C).

Нагадаємо, Арктику вважають однією з останніх незабруднених частин світу, але й там науковці виявили, що разом зі снігом випадають мікроскопічні частини пластику.

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Экология, Океан, Пластик, Микропластик.
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