Фірсов: за рік збитки від засмічень землі в Україні перевищили мільярд гривень

Новини екології:За словами Фірсова, в Україні потрібно прийняти закон про відходи, здатний виправити ситуацію на краще.

Державна екологічна інспекція минулого року здійснила 21 тисячу перевірок щодо засмічення земельних ресурсів. Збитки, нанесені за цей період, перевищили мільярд гривень. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у матеріалі «Зберегти навколишнє середовище. План дій».

За словами Фірсова, в Україні потрібно прийняти закон про відходи, здатний виправити ситуацію на краще.

"У нас досі немає ринку, механізму і правил для сміттєпереробних і сміттєспалювальних підприємств. І як наслідок — гори сміття, тисячі нелегальних звалищ. Цю ситуацію треба вирішувати, прикладів, як це робити, багато, і не треба нічого вигадувати. Закон повинен запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники. Тоді він зникне з вулиць і звалищ. Це треба зробити якомога швидше", - заявив Фірсов.

Також, на думку чиновника, необхідно перевірити компанії, які отримали ліцензії на утилізацію особливо шкідливих речовин.

"Простий приклад: саме зараз, під час пандемії коронавіруса, утворюються медичні відходи. Це дуже небезпечні відходи, і їх треба утилізувати. Для цього є певні компанії і відповідна ліцензія... ліцензії отримали компанії, які замість утилізації небезпечні відходи вивозять на сміттєзвалище, або викидають у лісі, або залишають в полі",- повідомив Фірсов.

При цьому, за словами Фірсова, компанії, які реально можуть утилізувати відходи за протоколом, залишаються без замовлень.

"Програють (компанії – Ред.) тендери тим, хто везе на звалище. Держава має втрутитися і навести порядок у цій сфері. Зробити це дуже просто — перевірити всіх ліцензіатів і відсіяти липових", - вважає Фірсов.

Також чиновник назвав і інші ініціативи потребують реалізації найближчим часом. Серед них – реформа екологічного контролю, запровадження сучасної системи моніторингу стану навколишнього середовища, оновлення методик нарахування збитків від забруднення навколишнього середовища.