Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
На Черкащині - понад 330 людей заразились коронавірусом
На Черкащині - понад 330 людей заразились коронавірусом
Ляшко: план виходу з карантину буде переглядатися
Ляшко: план виходу з карантину буде переглядатися
Один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги (Відео)
Один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги (Відео)
У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix
У мережі показали перші кадри серіалу "Проклята" від Netflix

Фірсов: за рік збитки від засмічень землі в Україні перевищили мільярд гривень

Фірсов: за рік збитки від засмічень землі в Україні перевищили мільярд гривень
15:21 Сьогодні Телеграф Фото: Unsplash

Новини екології:За словами Фірсова, в Україні потрібно прийняти закон про відходи, здатний виправити ситуацію на краще.

Державна екологічна інспекція минулого року здійснила 21 тисячу перевірок щодо засмічення земельних ресурсів. Збитки, нанесені за цей період, перевищили мільярд гривень. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у матеріалі «Зберегти навколишнє середовище. План дій».

За словами Фірсова, в Україні потрібно прийняти закон про відходи, здатний виправити ситуацію на краще.

"У нас досі немає ринку, механізму і правил для сміттєпереробних і сміттєспалювальних підприємств. І як наслідок — гори сміття, тисячі нелегальних звалищ. Цю ситуацію треба вирішувати, прикладів, як це робити, багато, і не треба нічого вигадувати. Закон повинен запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники. Тоді він зникне з вулиць і звалищ. Це треба зробити якомога швидше", - заявив Фірсов.

Також, на думку чиновника, необхідно перевірити компанії, які отримали ліцензії на утилізацію особливо шкідливих речовин.

"Простий приклад: саме зараз, під час пандемії коронавіруса, утворюються медичні відходи. Це дуже небезпечні відходи, і їх треба утилізувати. Для цього є певні компанії і відповідна ліцензія... ліцензії отримали компанії, які замість утилізації небезпечні відходи вивозять на сміттєзвалище, або викидають у лісі, або залишають в полі",-  повідомив Фірсов.

При цьому, за словами Фірсова, компанії, які реально можуть утилізувати відходи за протоколом, залишаються без замовлень.

Ляшко: план виходу з карантину буде переглядатися

"Програють (компанії – Ред.) тендери тим, хто везе на звалище. Держава має втрутитися і навести порядок у цій сфері. Зробити це дуже просто — перевірити всіх ліцензіатів і відсіяти липових", -  вважає Фірсов.

Також чиновник назвав і інші ініціативи потребують реалізації найближчим часом. Серед них – реформа екологічного контролю, запровадження сучасної системи моніторингу стану навколишнього середовища, оновлення методик нарахування збитків від забруднення навколишнього середовища.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Природа, Фирсов, Україна, Засмічення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Україну йде потепління
02 Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
03 8 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Національна опера викладає вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
05 Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Фірсов: за рік збитки від засмічень землі в Україні перевищили мільярд гривень
Фірсов: за рік збитки від засмічень землі в Україні перевищили мільярд гривень
Музичний фестиваль Zaxidfest 2020 перенесено
Музичний фестиваль Zaxidfest 2020 перенесено
Посіви ярого ячменю, гороху та буряків пошкоджені через заморозки
Посіви ярого ячменю, гороху та буряків пошкоджені через заморозки
Гурт Guns N'Roses написали книгу для дітей Sweet Child O'Mine
Гурт Guns N'Roses написали книгу для дітей Sweet Child O'Mine
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся