Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму

Новини екології:Раніше ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями.

Потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис МВт.

Про це повідомляють «Наші гроші», посилаючись на дані ДП «Укренерго».

Наголошується, що це найнижча за 5 років потужність АЕС станом на другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

Про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС також свідчать дані щодо споживання по кожній другій суботі травня в останні роки.

Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва внаслідок світової епідемії коронавірусу.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків «Енергоатома». При цьому теплова енергія є дорожчою, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовою вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України і нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики.

За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник істотний профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги.

Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

7 травня повідомлялось, що ДБР розпочало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями.

Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.