Вчені попереджають про занесення вірусів з Марса

Новини екології:Астронавтам в майбутньому необхідно буде проходити карантин після повернення з Марса, щоб не допустити потрапляння на Землю інопланетних вірусів.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на вчених.

"Астронавти повинні будуть пройти карантин, приземлившись на нашій планеті, як це робили перші люди, які відвідали місяць в місії Аполлона», - заявляють експерти.

Професор Стенфордського університету Скотт Хаббард стверджує, що зі зразками земних порід з Марса на Землю можуть потрапити нові віруси, тому необхідно розробити протоколи, які дозволять запобігти цьому.

Зокрема, на його думку, всі системи космічних кораблів повинні будуть піддаватися ряду хімічних очищень і теплової стерилізації. А пробірки зі зразками необхідно буде обробляти так, "ніби вони з вірусом Ебола".

Раніше повідомлялося, що американські астрономи вважають вдалим місцем для висадки людей на Марсі рівнину Аркадія.