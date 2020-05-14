Українців чекають ліміти на використання води

Новини екології:Якщо посуха продовжиться, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися.

Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.

Про це повідомляє в матеріалі "Української правди" керівник практики «Вода» всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

А все через те, що в Україні знижується рівень підземних вод, вода більше не потрапляє у підземні горизонти так, як повинна. Вона просто швидко стікає в море. А наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води.

За словами експерта, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак незабаром таке ставлення, найімовірніше, доведеться переглянути.

«Якщо посуха продовжиться, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду утримувати. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушене обмежувати використання води», - заявила експерт WWF.

Вона наголосила, що посуха і спекотне літо – це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. А українські екологи та інспекції воліють штрафувати, а не запобігати проблемам.

Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації: залучати спеціалістів Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному.

«Сьогодні ми повинні дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім», - заявила експерт.

Як повідомляється в матеріалі, водні ресурси України — це поверхневі, підземні та морські води, які ми використовуємо для своїх потреб. Дві третини поверхневих ресурсів — це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.

За рівнем води на одну людину ми займаємо 125 місце зі 180 країн, Україна — одна з найменш забезпечених водою країн у Європі.