Кліматологи підбили підсумки контрастної весни

Новини екології:Метеорологічне літо у Києві досі не настало.

Середньовесняна температура повітря в Києві cтановила +9,6º, що на 1,4º вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Цьогорічна весна була дуже контрастною. Температура в березні була вищою за кліматичну норму на 5,8°, а в травні виявилася холоднішою на 2,8°.

Кліматологи зазначають, що метеорологічне літо у Києві й досі не настало. Середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше - 7 червня у 1990 та 2001 роках.

Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, у Києві випала рекордна кількість опадів.