Кліматологи підбили підсумки контрастної весни

Середньовесняна температура повітря в Києві cтановила +9,6º, що на 1,4º вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Цьогорічна весна була дуже контрастною. Температура в березні була вищою за кліматичну норму на 5,8°, а в травні виявилася холоднішою на 2,8°.
Кліматологи зазначають, що метеорологічне літо у Києві й досі не настало. Середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше - 7 червня у 1990 та 2001 роках.
Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми.
Нагадаємо, у суботу, 30 травня, у Києві випала рекордна кількість опадів.