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Вчені назвали місце з найчистішим повітрям на Землі

Вчені назвали місце з найчистішим повітрям на Землі
09:06 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини екології:Попри виявлення рекордно чистого повітря у Антарктиді, раніше дослідники заявляли, що у більш високих шарах атмосфери над цим регіоном розташована озонова дира.

Поки частина Києва навесні задихалася від густого смогу і пилу, вчені з Університету штату Колорадо з’ясовували, в якому місці на Землі найсвіжіше повітря.

Згідно з результатами їхнього дослідження, які опублікували кілька тижнів тому у журналі Національної академії наук США, найбільш чиста атмосфера на нашій планеті дісталася південним частинам Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, які оточують Антарктиду.

Американські кліматологи пропливли від австралійського острова Тасманія до південних частинах світового океану поблизу Антарктиди, і вимірювали кількість частинок хімічних речовин, створених діяльністю людини, в різних точках найпівденнішої частини Землі.

Вчені виміряли склад нижнього шару атмосфери, який тягнеться приблизно на два кілометри вгору від поверхні океану.

Автори дослідження заявляють, що було складно знайти місце на планеті, в якому не помітна діяльність людини, але саме у водах навколо Антарктиди повітря було чистим і вільним від аерозольних часток, створених людиною.

«У річному повітряному бактеріальному складі у морському прикордонному шарі над Південним океаном, розташованим безпосередньо на південь від Австралії, переважають морські бактерії, що викидаються з морських бризів. Ми виявили, що повітряні бактерії були більш поширені на півночі, і набагато менше у напрямку Антарктиди», — уклали вчені.

Попри виявлення рекордно чистого повітря у Антарктиді, раніше дослідники заявляли, що у більш високих шарах атмосфери над цим регіоном розташована найбільша озонова діра на нашій планеті.

Озонової дірою називають значне зниження рівня озону — блакитного отруйного газу, який має різкий запах і при зріджуванні перетворюється на рідину синьо-фіолетового кольору.

В атмосфері озон відіграє дуже важливу роль — цей шар захищає поверхню Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Найбільша концентрація природного озону розташована на висоті приблизно 15−30 км над поверхнею Землі.

В кінці 2019-го в NASA заявили, що озонова діра над Антарктидою скоротилася до мінімальних розмірів, з того часу як її виявили в 1985-му, і тепер займає площу від від 20 млн до 25 млн квадратних кілометрів.

Зниження концентрації озону над Антарктидою пов’язують з холодним повітрям у атмосфері, що призводить до скупчення хмар в одну масу, і дозволяє шкідливим хімічним речовинам від промислових джерел проникати в озоновий шар і знищувати його.

В середині 1980-х майже всі країни у світі підписали Монреальський протокол, який передбачає зниження шкідливих викидів в атмосферу для скорочення озонових дір.

Однак, торік вчені з США заявляли, що промислові підприємства в Китаї продовжують викидати в атмосферу шкідливі аерозольні речовини, заборонені Монреальським протоколом.

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Все по темі:

Экология, Земля, Антарктида, Вчені, Озонова діра, Начистіше повітря.
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