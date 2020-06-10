Водну катастрофу в окупованому Криму показали на фото

Новини екології:Опубліковано сумне фото водної катастрофи в анексованому Криму.

В окупованому Криму майже зникла річка Салгир. Колись ця річка в Сімферополі була повноводною.

Але на сьогодні її дно поросло бур'янами, а струмок став зовсім маленьким. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Сімферополь. Салгир біля готелю "Москва". Води практично немає!", - підписаний знімок.

Свежие фоточки уборки русла реки Салгир в Симферополе. Два романтика на одноименном судне

Куда собирать убранное,не знаю pic.twitter.com/NL5zo9sAqn — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 9, 2020

"Тепер каміння з неба заповнить цей канал", "Назва готелю — пряме відсилання до причини відсутності води", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Росією Криму спостерігаються проблеми через нестачу води.