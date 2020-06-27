З Африки на США насувається потужна пилова буря

Цього тижня до узбережжя США прибуде масивна пилова буря із Сахари. Перед цим хмара пилу накрила Пуерто-Рико. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

Так, Майкл Лоурі, стратегічний планувальник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, заявив, що цьогорічні явища пилових бурь очікуються у цьому році особливо інтенсивними, оскільки у тропічних регіонах Африки постійно формуються відповідні повітряні маси. Технічна назва цього явища - "Сахарський повітряний шар", проте деякі фахівці назвали хмару, яка насувається цього разу на США "пиловою хмарою Годзілла" через її розміри.

Як вважають деякі дослідники, пилова буря, яка прибуде до берегів США, є найбільш значущою подією за останні 50 років.

Зазначається, що у четвер хмара пилу досягла західного Карибського басейну, пройшовши над Пуерто-Рико, Белізом та півостровом Юкатан, зачепивши більшу частину центральної та західної частини Мексиканської затоки.

Очікується, що найближчими днями буря добереться до Техасу та Луїзіани.

Нагадаємо, минулого місця, Прикарпаття накрила пилова буря.