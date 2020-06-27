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Синоптики попереджають про грози, град та шквали, які йдуть на Україну

Синоптики попереджають про грози, град та шквали, які йдуть на Україну
17:01 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
У Києві завтра вдень буде гроза.

Погода в Україні у неділю, 28 червня, буде по-літньому спекотною. Проте синоптики попереджають про грози, град та шквали у західних, північних, Київській та Вінницькій областях.

За даними Укргідрометцентру, 28 червня вдень в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Також повідомляється, що в Київській області вдень 28 червня очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві вдень 28 червня грози.

Температура повітря на Півдні та у Центрі підніметься до +28...+32 градусів. На Заході дещо прохолодніше – +27... +30 градусів.

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"В західних, північних та подекуди в центральних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквал та град. На День Конституції у столиці пройдуть дощі з грозами, стрибатиме атмосферний тиск, а з ним й артеріальний – покладіть вже відповідні ліки в дачну торбу, а також щось від комарів та захисний крем", – написала синоптик Наталка Діденко у Фейсбуці.

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Погода, Синоптики.

Автор:

Телеграф
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