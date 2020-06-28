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Естонія звинувачує РФ у причетності до радіоактивних частинок у повітрі

Естонія звинувачує РФ у причетності до радіоактивних частинок у повітрі
20:03 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Харкуська станція радіаційного контролю Департаменту навколишнього середовища в Естонії виявила в повітрі ізотопи цезію, кобальту і рутенію в дуже малих кількостях. Причиною цього може бути робота Кольської і Ленінградської АЕС, але в Росенергоатомі заявили, що інцидентів на АЕС не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Postimees.

“Харкуська станція радіаційного контролю Департаменту навколишнього середовища виявила в повітрі ізотопи цезію, кобальту і рутенію в дуже малих кількостях”, — повідомили в ЗМІ.

Сказано, що за даними департаменту, ізотопи не загрожують здоров’ю людини.

“З різних країн надійшла інформація про незначне збільшення фону радіоактивних ізотопів в північно-східній Європі. Хоча рівень не містить ніякої загрози для здоров’я людини, у наших інтересах і в інтересах міжнародної безпеки в цілому визначити масштаби зростання цього фону, тому що він, безумовно, є антропогенним”, - сказав міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу.

Він додав, що з цього питання Естонія перебуває в контакті з Міжнародним агентством з атомної енергії та іншими країнами.

“Північні країни на цьому тижні повідомили про невелике червневе підвищення рівня радіації в північній Європі, офіційні представники Нідерландів заявили, що джерело могло перебувати в західній частині Росії і вказувати на ”пошкодження елемента ядра на АЕС“. Передусім під підозру потрапили Кольська і Ленінградська АЕС, а також бази атомних криголамів атомних підводних човнів Північного флоту, розташовані на узбережжі Баренцевого моря, пише GreenPeace. В Росенергоатомі заявили, що ніяких відхилень від умов безпечної експлуатації на АЕС північного заходу Росії в червні не було, а радіаційна обстановка відповідала нормальним значенням”, - сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що в Росенергоатомі заявили, що Ленінградська і Кольська АЕС працюють в штатному режимі, зауважень до роботи обладнання немає.

Нагадаємо, на кордоні Росії і європейських країн зафіксовано підвищений рівень радіації.

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Все по темі:

Эстония, РФ, Радіоактивність.

Автор:

Телеграф
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