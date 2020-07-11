У Нігерії сфотографували рідкісних горил з дитинчатами

"Екологам вдалося зробити кілька рідкісних фото річкових горил, що перебувають на межі зникнення. На кольорових знімках - кілька дорослих горил з дитинчатами", - йдеться у повідомленні.
Річкові горили (підвид західної горили) є найбільш нечисленним підвидом людиноподібних приматів. Загалом у світі їх залишилося близько 300 особин. Велика їх частина живе у гірській місцевості, в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну. У другій половині 2000-х років уряд Камеруну для збереження популяції річкових горил створив національний парк на кордонах з Нігерією.
У 2012 році Товариство охорони дикої природи встановило близько 50 камер в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну, однак у їхні об'єктиви ці горили потрапляють вкрай рідко, а надто з дитинчатами.
Річкові горили ретельно уникають зустрічей з людиною, тому екологи можуть робити висновки про кількість особин і ареали їхнього існування переважно по слідах, які вони залишають у пошуках їжі.
Чисельність річкових горил зменшувалася протягом десятиліть - через зменшення місць проживання, також вони нерідко ставали жертвами браконьєрів і мисливців.
Самки горили народжують раз на чотири роки. Вагітність триває близько 250-270 днів. Зазвичай горила виношує одне дитинча, вкрай рідко - двох. Малеча харчується материнським молоком майже до трьох років.