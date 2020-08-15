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Дослідження: Зміна клімату може стати згубною для морської флори і фауни

Дослідження: Зміна клімату може стати згубною для морської флори і фауни
Оновлено 13:06 Сьогодні Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Нові дослідження показують, що зміна клімату здатна знищити набагато більше видів риб, ніж вважалося раніше, оскільки ембріони і риби, що нерестяться більш сприятливі до потепління океанів. Це може стати причиною зменшення деяких морських видів тварин і змін в харчових ланцюгах.

Дослідження опубліковане в журналі Science. Здорові харчові ланцюги мають вирішальне значення для підтримки екосистем в будь-якому середовищі і слугують важливим джерелом їжі не тільки для тварин, але і для людей. Однак викиди парникових газів впливають на життєздатність багатьох морських організмів за рахунок підвищення температури води і рівня вуглекислого газу.

"Виявлення реакції морських харчових ланцюгів на зміну клімату - критично важливий крок на шляху до розуміння уразливості екосистем до антропогенного впливу", - пояснює провідний автор дослідження, професор Іван Нагелькеркен з Інституту навколишнього середовища Університету Аделаїди (Австралія).

Моделювання вчених показало, що потепління океану змінить видові спільноти. Чисельність бур'янистих видів рослин збільшиться, а популяції інших організмів, особливо безхребетних тварин, скоротяться. Щоб показати це, вчені відтворили прибережну екосистему з трьох місць існування в затоці Сент-Вінсент на території Південно-Австралійського науково-дослідного інституту (SARDI) в Аделаїді, а потім піддали її впливу підкисленій і підігрітій океанській воді.

У результаті з'ясувалося, що трофічна структура була відносно стійкою до закислення, але не до потепління.

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У побудованій трофічної піраміді біомаса розширюється нагорі (збільшується популяція видів цих рівнів), але скорочується в центрі. На думку вчених, це може характеризувати перехідний стан, перш ніж морська екосистема перетвориться в укорочені харчові ланцюги з "важким" низом. Під останнім мають на увазі наявність бур'янів донних рослин.

Здорова трофічна піраміда, як правило, має трикутну форму, де велика частина енергетичного потенціалу знаходиться на нижньому рівні. В інших варіантах ці параметри спотворені. "Морські харчові ланцюги, що не мають можливості адаптуватися до глобальних змін, демонструють всі ознаки перетворення в систему, де домінують сміттєві водорості, - говорить співавтор роботи, професор Інституту навколишнього середовища Університету Аделаїди Шон Коннел.

- Не дивлячись на те що в нижній частині піраміди рослин стає більше, енергія від їх вживання іншими організмами не йде до вершини харчового ланцюга ". Тому популяції" верхніх "видів тварин, таких як риби, скорочуються. Це, на думку вчених, ймовірно, і відбудеться при подальшому потеплінні клімату.

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Все по темі:

Флора, Климат, Фауна, Глобальне потепління.

Автор:

Телеграф
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