Льоди Гренландії продовжать танути і це загроза для 40% населення США

Вчені з Університету штату Огайо переконані, що крижані покриви Гренландії дійшли до "точки неповернення" і продовжать танути навіть якщо процес зміни клімату буде уповільнений.

Гренландія щорічно скидає в океан 280 млрд тонн льоду і це основна причина зростання рівня Світового океану. Однак згідно з новими спостереженнями, в останні роки обсяги розталого льоду Гренландії досягли таких значень, що це позначилося навіть на гравітаційному полі острова.

Танення льодів в Гренландії вже зараз підвищує рівень океану на більш ніж на міліметр щорічно. Згідно з прогнозами, до кінця століття рівень води підніметься майже на метр, що поставить під загрозу прибережні штати США і острівні держави.

40% населення США проживає на територіях, які в майбутньому стануть небезпечними.

"Крижаний щит зараз знаходиться в новому динамічному стані. Навіть якби ми повернулися до клімату, який був 20 або 30 років тому, льодовик втратив би величезна кількість своєї маси. Цей процес вже не можна повернути назад", - говорить Ян Хоут, співавтор дослідження.

Проте, навіть це не є найгіршим з прогнозів учених. За їхніми словами, "людство пройшло точку неповернення, але у цієї події буде безліч наслідків"

Найближчим часом дослідники будуть спостерігати більш спокійний крижаний покрив, проте вже в найближчому майбутньому ми перейдемо до "фазі швидкого танення".

Вчені використовували для спостереження за льодами Гренландії дані з супутників за останні 40 років.

Вони помітили, що після 2000 року крижаний покрив скоротився настільки швидко, що новий шар снігу не встиг зібратися. Це, на їхню думку, стало причиною вважати, що в майбутньому він і надалі буде скорочуватися.