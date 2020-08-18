Мікропластік знайшли в людських тканинах і вчені поки не знають, наскільки це небезпечно

Вчені з університету Арізони державного університету (CША) вперше знайшли мікропластік в людських тканинах і органах.

Раніше вчені знаходили крихітні частинки пластику в організмах диких тварин. Зараження могло призводити до безпліддя, запалення тканин і раку.

Попередні роботи продемонстрували, що мікропластик може потрапляти в шлунково-кишковий тракт, після цього Арізонський вчені задумалися про те, чи можуть частки накопичуватися в людському організмі.

У дослідженні вчені досліджували 47 зразків тканин, включаючи узяті з нирок, печінки, легенів і селезінки. Вони змогли виявити пластикові частки в кожному з них.

"Пластик можна знайти у всіх точках Землі. За кілька десятиліть ми думали, що цей матеріал благо, однак тепер розуміємо, що він може бути шкідливий для нас. Тепер у нас є свідчення того, що пластик проникає в наш організм. Поки ми не знаємо , чи є цей пластик просто перешкодою або становить небезпеку для здоров'я людини ", - каже біолог Чарльз Рольскі, Арізонський державний університет.

Дослідники також створили модель, яка перетворює інформацію про кількість пластикових частинок в одиниці маси і площа поверхні. Вони мають намір поділитися цим інструментом під час онлайн-презентації, щоб інші дослідники могли стандартизувати свої результати. Вчені відзначають, що ці дані повинні допомогти створити базу знань з того, які групи населення і в яких країнах схильні до більшого впливу мікропластіка.

Метод дозволяє виявити десятки типів пластикових частинок в тканинах людини, включаючи полікарбонат (ПК), поліетилентерефталат (ПЕТ) і поліетилен (ПЕ). Однак автори дослідження відзначають, що для з'ясування наслідків потрібно провести подальші епідеміологічні дослідження.