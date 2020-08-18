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Вівторок, 18.08.2020
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Може бути ще вище: Долина Смерті в США прогрілася до 54,4 °C

Може бути ще вище: Долина Смерті в США прогрілася до 54,4 °C
Оновлено 09:22 Сьогодні Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
У Долині Смерті (штат Каліфорнія, США) зафіксована одна з найвищих температур в історії Землі. Там стовпчик термометра підскочив до 54,4 °C.

На думку вчених, в наступні тижні температура підніметься ще вище і може навіть побити абсолютний температурний рекорд в 56,7 градусів. Його зафіксували теж в Долині Смерті 10 липня 1913 року.

Температура була зафіксована метеорологічною станцією Національної служби погоди США в районі пічного струмка неподалік від кордону зі штатом Невада.

Професор Джеймс Ренвік, фахівець з питань клімату з Веллінгтонського університету штату Вікторія, розповів, що в таких випадках потрібні додаткові перевірки, адже треба встановити чи працювали прилади точно і коректно.

Теплова хвиля в цьому році пустелями не обмежується. Рекордні показники спостерігаються від Арізони до штату Вашингтон. Також, згідно з прогнозами метеорологів, на майбутньому тижні можуть бути встановлені більш сотні температурних рекордів. У трьох містах США вже фіксують аномально високу, як для серпня, температуру.

Мікропластік знайшли в людських тканинах і вчені поки не знають, наскільки це небезпечно

Спекотне літо вплинуло на кількість лісових пожеж на Західному узбережжі США. Так з 1972 року число літніх пожеж збільшилася в 8 разів.

Дослідження, проведене Колумбійським університетом, показало, що екстремальні кліматичні умови на Заході також сприяли посухи, яку вчені не спостерігали останні 35 років.

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Все по темі:

США, Долина Смерти, Глобальне потепління.

Автор:

Телеграф
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