У крабах, устрицях, кальмарах: екологи виявили мікропластік у всіх морепродуктах

Вчені з'ясували, що якою б гарною репутацією не володів виробник будь-якого морепродукту, більшість з них все одно забруднені. Причому мова йде не про бруд в прямому сенсі цього слова, а про мікроскопічні частинки пластикових відходів.

Щорічно в океани потрапляють мільйони тонн пластику. Мікропластіком називають крихітні шматочки до 5 мм - розміром з насіння кунжуту. Вчені взяли морепродукти з австралійського ринку і виявили мікропластік в кожному тестованому зразку - крабах, устрицях, тигрових креветках, кальмарах, сардинах. Про це розповідає MedicalNewsToday.

Щоб витягти пластик, експерти помістили м'ясо в колбу з лужним розчинником і размешали вміст в шейкері-інкубаторі. Плями пластика ідентифікували за допомогою піролізної газової хроматографії.

У всіх зразках було виявлено полівінілхлорид, в багатьох - поліетилен, полістирол, поліпропілен і поліметилметакрилат. Їх використовують для виготовлення упаковки і синтетичних тканин.

При цьому кожен з морепродуктів має свої фізіологічні та анатомічні особливості, місце проживання. Відповідно, вони по-різному поглинають і накопичують мікропластік. Дослідження виявило 0,04 мг пластика на грам тканини кальмарів, 0,07 мг - в креветках, 0,1 мг - в устрицях, 0,3 мг - в крабах. Найбільше пластика виявилося в сардинах - 2,9 мг.

Вчені підкреслюють: з усього білка, споживаного людьми в світі, близько 17% припадає на морепродукти. Це означає, ми регулярно їмо пластик.

Пластик може проникати з шлунково-кишкового тракту тварини в його їстівні частини під час патрання, обробки. Крім того, поліетилен може приєднуватися до морепродуктів під час транспортування.