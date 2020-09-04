Не дуже хороша новина: площа льодів в Беринговому морі досягла мінімуму

Лід в Беринговому морі в 2018 і 2019 році скоротився до мінімального кількості за останні 5,5 тис.років.

Вчені відзначають, що морський лід показав «ознаки зниження» ще два роки тому.

Наприклад, в лютому 2018 і 2019 років цей показник був на 60-70% нижче середнього показника 1979-2017 років за період з лютого по травень. Однак тоді дослідники припустили, що це може бути пов'язано з аномальними короткочасними атмосферними умовами.

Автори нового дослідження припускають, що антропогенний зміна клімату також сприяє зменшенню крижаного покриву Берингового моря в зимовий період. Результати спостережень, проведені геологом Міріам Джонс з Геологічної служби США, опубліковані в журналі Science Advances.

Для того, щоб прийти до таких висновків вчені реконструювали клімат останніх 5,5 тис. років в регіоні і простежили за тим, як відступали і наступали льоди в Беринговому морі. Виявилося, що взимку 2018 і 2019 років площа льодів була мінімальною за весь цей час, а самі відкладення льоду дуже сильно реагували на зміни рівня освітлення і концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Згідно з їхньою теорією, скорочення площі льоду пов'язано не з короткочасними аномальними явищами, а з глобальним потеплінням. При цьому зменшення крижаного покриву тільки прискорить танення льоду - в цьому випадку морська поверхня буде поглинати більше тепла і сонячного світла.

"Не дивлячись на те, що до антропогенного потепління існувала загальна тенденція до скорочення морського льоду, недавнє збільшення кількості парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини, посилило цю тенденцію. І це не дуже хороша новина для жителів регіону", - відзначають вчені.