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Світовий океан поглинає більше вуглецю, ніж передбачалося раніше

Світовий океан поглинає більше вуглецю, ніж передбачалося раніше
Оновлено 14:00 Сьогодні Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
За підрахунками вчених, Світовий океан поглинає на 10% більше вуглекислого газу, ніж це передбачалося раніше.

Британські та німецькі вчені показали, що Світовий океан поглинає на 10% більше вуглекислого газу, ніж це припускали попередні моделі. У новому дослідженні автори врахували різницю температур на поверхні океану і на глибині, істотно впливає на його розчинність. Робота опублікована в журналі Nature Communications.

Попередні оцінки переміщення вуглецю між атмосферою і Світовим океаном не враховували різниці температур на поверхні води і на глибині декількох метрів. У своєму новому дослідженні вчені з Ексетерського університету спільно з колегами з Шотландії та Німеччини врахували цей факт і виявили значно вищий приплив вуглецю в океан, ніж це вважалося раніше. Дослідники проаналізували супутникові дані по потокам вуглекислого газу з 1992 по 2018 рік і зібрали велику базу вимірювань приповерхневого CO2. Виявилося, що в деяких місцях в певний час поглинання газу водою може бути вдвічі більше в порівнянні з існуючими моделями.

"Половина вуглекислого газу, що виділяється в результаті діяльності людини, не затримується в атмосфері, а поглинається океанами і наземної рослинністю, - розповідає один з авторів статті, професор Ексетерського університету Ендрю Уотсон. - Попередні дослідження ігнорували невелику різницю температур між поверхнею океану і глибиною, на якої проводилися вимірювання, а ці відмінності вкрай важливі, так як розчинність вуглекислого газу дуже сильно залежить від температури ".

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Така оцінка набагато краще узгоджується з результатами незалежного розрахунку кількості вуглецю в океані, який був проведений на основі даних з дослідницьких суден, що збиралися протягом десятиліть. Збіг двох цих оцінок, заснованих на різних методах дослідження, дає додаткову впевненість в їх надійності.

Нагадаємо, вчені з Відкритого Університету Великобританії підрахували, що дата-центри виробляють 2% світових викидів вуглецю. А в січні стало відомо, що компанія Microsoft вирішила інвестувати мільярд доларів на очистку атмосфери від вуглецю.

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Вуглець, Світовий океан.

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Телеграф
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