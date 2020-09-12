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Дослідження: Астрономи шкідливі для екології, але не всі

Дослідження: Астрономи шкідливі для екології, але не всі
Оновлено 17:21 Сб, 12 Вересень 2020 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Як виявилося, австралійські вчені приносять більше шкоди екології, ніж їх колеги - вчені з Німеччини.

Астрономічна наука Австралії, як стверджують автори дослідження, опублікованого в свіжому номері журналу Nature Astronomy, виробляє за рік в цілому 25000 тонн еквівалента вуглекислого газу. Всього ж в ній задіяно менше 700 активних дослідників, включаючи аспірантів, і простий арифметичний підрахунок якраз і дає ту саму цифру в 37 тонн на людину.

Велика частина цих викидів, тобто близько 60%, припадає на частку суперкомп'ютерів, які вчені використовують не тільки для обробки терабайт даних, отриманих за допомогою телескопів, але також для моделювання та перевірки своїх теорій - наприклад, про виникнення всесвіту.

До речі, в тому ж номері Nature Astronomy вийшла стаття Симона Портегіса Цварта з Лейденської обсерваторії, який закликає колег не використовувати суперкомп'ютери для таких цілей як, наприклад, відправка електронних листів, і взагалі не запускати без зайвої потреби ці машини на повну потужність. А найголовніше - відмовитися від пітона (Python) при великих розрахунках, оскільки використання цієї мови програмування, за словами Цварта, вимагає підвищених витрат електроенергії.

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Але астрономи використовують не тільки суперкомп'ютери, а ще й обсерваторії, і за цією статтею на кожного австралійського дослідника космосу доводиться приблизно п'ять тонн неекологічних викидів в рік. А ще вчені часто літають на конференції і різні інші заходи, викидаючи при цьому в атмосферу ще шість тонн еквівалента вуглекислого газу.

Втім, не всі астрономи однаково шкідливі для екології. Дослідники з Інституту астрономії Товариства Макса Планка, наприклад, підрахували, що викиди від німецьких дослідників майже в два рази менше, ніж від їх австралійських колег, а все через те, що в Німеччині в порівнянні з Австралією значно більш розвинена відновлювальна енергетика.

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Все по темі:

Энергетика, Экология, Астрономия, Вуглекислий газ.

Автор:

Телеграф
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