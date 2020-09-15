Гренландія тане: найбільший льодовик розколовся на частини

Супутникові знімки показують, що льодовик, який ще називають Nioghalvfjerdsfjorden, розколовся на безліч дрібних частин. Це ще одне свідчення швидких кліматичних змін, що відбуваються в Гренландії, кажуть вчені.
"Температура повітря в цьому регіоні піднялася на 3 градуси Цельсія з 1980 року. А в 2019 і 2020 роках були зафіксовані рекордно високі температури", - розповіла в інтерв'ю дослідниця Дженні Туртон з німецького Університету Ерлангена - Нюрнберга.
Довжина льодовика 79N становить приблизно 80 км в довжину і 20 км в ширину. Він є плавучої передньою частиною Північно-східного крижаного потоку Гренландії, де він впадає з суші в океан і стає плавучим. На передньому краї 79N розділяється надвоє, при цьому одна частина спрямована на північ. Це відгалуження льодовика і зруйнувалося.
Льодовик серйозно постраждав ще в 2019 році, вкрившись глибокими тріщинами. У 2020 році ситуацію ще більше посилило тепле літо. Відгалуження льодовика розкололося на безліч айсбергів. Фотографії з супутника наочно демонструють, що температура в регіоні зросла. Це можна зрозуміти по великій кількості місць з шляхах під водою на крижаній поверхні.
Вода шкодить крижаним масивів. Вона заповнює і розширює тріщини. Вода тисне на них, розколюючи лід до самої основи. Цей процес називається гідророзрив. В результаті шельф льодовика слабшає. Океанографи також задокументували підвищення температури морської води, через що, безсумнівно, льодовик тане і знизу.
"79N лише недавно став найбільшим з решти арктичних шельфових льодовиків. Це сталося після того, як в період з 2010 по 2012 рік льодовик Петермана в Гренландії істотно зменшився", - розповів Джейсон Бокс з Геологічної служби Данії і Гренландії.
"Важливість 79N в тому, як він прикріплений до внутрішнього крижаному покриві. Сенс в тому, що, якщо клімат буде мінятися відповідно до прогнозів, в якийсь момент ця ділянка Гренландії буде втрачати льодовики швидше за інших", - сказав він.