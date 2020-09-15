Гренландія тане: найбільший льодовик розколовся на частини

У Гренландії від найбільшого з решти арктичних шельфових льодовиків - 79N - відколовся великий масив льоду площею близько 110 кв. км.

Супутникові знімки показують, що льодовик, який ще називають Nioghalvfjerdsfjorden, розколовся на безліч дрібних частин. Це ще одне свідчення швидких кліматичних змін, що відбуваються в Гренландії, кажуть вчені.

"Температура повітря в цьому регіоні піднялася на 3 градуси Цельсія з 1980 року. А в 2019 і 2020 роках були зафіксовані рекордно високі температури", - розповіла в інтерв'ю дослідниця Дженні Туртон з німецького Університету Ерлангена - Нюрнберга.

Довжина льодовика 79N становить приблизно 80 км в довжину і 20 км в ширину. Він є плавучої передньою частиною Північно-східного крижаного потоку Гренландії, де він впадає з суші в океан і стає плавучим. На передньому краї 79N розділяється надвоє, при цьому одна частина спрямована на північ. Це відгалуження льодовика і зруйнувалося.

Льодовик серйозно постраждав ще в 2019 році, вкрившись глибокими тріщинами. У 2020 році ситуацію ще більше посилило тепле літо. Відгалуження льодовика розкололося на безліч айсбергів. Фотографії з супутника наочно демонструють, що температура в регіоні зросла. Це можна зрозуміти по великій кількості місць з шляхах під водою на крижаній поверхні.

Вода шкодить крижаним масивів. Вона заповнює і розширює тріщини. Вода тисне на них, розколюючи лід до самої основи. Цей процес називається гідророзрив. В результаті шельф льодовика слабшає. Океанографи також задокументували підвищення температури морської води, через що, безсумнівно, льодовик тане і знизу.

"79N лише недавно став найбільшим з решти арктичних шельфових льодовиків. Це сталося після того, як в період з 2010 по 2012 рік льодовик Петермана в Гренландії істотно зменшився", - розповів Джейсон Бокс з Геологічної служби Данії і Гренландії.

"Важливість 79N в тому, як він прикріплений до внутрішнього крижаному покриві. Сенс в тому, що, якщо клімат буде мінятися відповідно до прогнозів, в якийсь момент ця ділянка Гренландії буде втрачати льодовики швидше за інших", - сказав він.