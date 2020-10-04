Забруднення Тихого океану ні до чого? У Росії видали нову версію загибелі тварин на Камчатці

Влада Камчатки висунула нову версію масової загибелі тварин на Халактирському пляжі.

Так глава Камчатгідромета Віра Полякова вважає, що мертвих тварин винесло на берег з дна Авачинської бухти внаслідок сильного хвилювання на морі, викликаного циклоном.

"Цілком можливо, що сильне хвилювання на морі, де хвилі доходили до шести метрів, спровокувало винос на берег морських тварин з дна Авачинської бухти. Шторми в цей час для Камчатки не рідкість: бували й сильні шторми. Тут, скоріш за все, це сталося за збігом обставин: відбулося забруднення, потім штормовий вітер підняв все в сторону берега ", - сказано в повідомленні прес-служби адміністрації Камчатського краю, яка цитує слова Полякової.

На переконання Полякової, якби шторму не відбулося, то мертві тварини продовжували б розкладатися в товщі води. Однак вона визнає, що тварини не могли загинути через шторм.

Вона також зазначила, що забруднення швидше за все відбулося в придонному шарі, через що перші результати аналізів не показали перевищення по вмісту нафтопродуктів і фенолу у воді.

Як відомо, 3 жовтня з'явилася інформація, що на береги Камчатки викинуло велику кількість мертвої риби, восьминогів, крабів, нерпа та інших морських тварин. Місцеві серфери поскаржилися на погіршення зору і першіння в горлі після занурення в воду.