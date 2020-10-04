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Забруднення Тихого океану ні до чого? У Росії видали нову версію загибелі тварин на Камчатці

Забруднення Тихого океану ні до чого? У Росії видали нову версію загибелі тварин на Камчатці
Оновлено 20:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Влада Камчатки висунула нову версію масової загибелі тварин на Халактирському пляжі.

Так глава Камчатгідромета Віра Полякова вважає, що мертвих тварин винесло на берег з дна Авачинської бухти внаслідок сильного хвилювання на морі, викликаного циклоном.

"Цілком можливо, що сильне хвилювання на морі, де хвилі доходили до шести метрів, спровокувало винос на берег морських тварин з дна Авачинської бухти. Шторми в цей час для Камчатки не рідкість: бували й сильні шторми. Тут, скоріш за все, це сталося за збігом обставин: відбулося забруднення, потім штормовий вітер підняв все в сторону берега ", - сказано в повідомленні прес-служби адміністрації Камчатського краю, яка цитує слова Полякової.

На переконання Полякової, якби шторму не відбулося, то мертві тварини продовжували б розкладатися в товщі води. Однак вона визнає, що тварини не могли загинути через шторм.

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Вона також зазначила, що забруднення швидше за все відбулося в придонному шарі, через що перші результати аналізів не показали перевищення по вмісту нафтопродуктів і фенолу у воді.

Як відомо, 3 жовтня з'явилася інформація, що на береги Камчатки викинуло велику кількість мертвої риби, восьминогів, крабів, нерпа та інших морських тварин. Місцеві серфери поскаржилися на погіршення зору і першіння в горлі після занурення в воду.

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Камчатка, Тихий океан, Росія.

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