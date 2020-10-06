Тасманійські дияволи повернулися до Австралії: їх не бачили там 3 тисячі років (Відео)

Одинадцять тасманійських дияволів були знову завезені на континентальну Австралію через більш ніж через 3000 років після того, як вони там вимерли.

Хижі сумчасті були випущені в заповідник дикої природи площею 400 гектаровк північ від Сіднея

Про це йдеться в заяві австралійської неурядової організації Aussie Ark.

"Через 100 років ми будемо згадувати цей момент як день, який дав поштовх екологічному відновленню всієї країни. Це не тільки реінтродукції одного з улюблених тварин Австралії, але і тварини, яка відновить і змінить баланс нашої лісової екології після століть спустошення від завезених лисиць, котів та інших агресивних хижаків ", - сказав Тім Фолкнер, президент Aussie Ark.

Тасманійські дияволи вимерли на материку після того, як туди завезли динго. До теперішнього часу їх ареал проживання був обмежений островом Тасманія.

Проте, їх чисельність серйозно постраждала від заразної форми раку, відомої як DFTD. Від неї загинуло близько 90% всієї популяції цих тварин.

На цей час на Тасманії залишилося всього 25 тисяч диких дияволів.

Тасманійські дияволи - найбільші в світі хижі сумчасті тварини та місцеві хижаки. Це означає, що їх реінтродукції допоможе контролювати популяції диких кішок і лисиць, які полюють на інші зникаючі види. Дияволи також є падальщиками, що допомагає захистити навколишнє середовище від хвороб.