До 40% тропічних лісів Амазонії загрожує перетворення в савану

Близько 40% тропічних лісів Амазонії можуть перетворитися на савану. Це значно більше, ніж вважалося раніше.

Дослідження, засноване на комп'ютерних моделях і аналізі даних, опубліковано в журналі Nature Communications.

Ліси тропічної зони чутливі до кількості опадів, що випадають на протязі тривалого часу. Якщо рівень дощів скоротиться нижче певного рівня, багато районів Амазонії перетворяться в савану.

"Згідно з нашими висновками, приблизно на 40% території Амазонки кількість опадів зараз на рівні, при якому ліс може існувати в будь-якому вигляді - як тропічний ліс або савана", - пояснює провідний автор дослідження Арі Стаал.

Такі висновки викликають побоювання на тлі того, що зараз спостерігається тенденція до скорочення числа опадів в деяких регіонах Амазонки, ситуація погіршується і через зростання викидів парникових газів.

Дослідники застосували комп'ютерне моделювання і виявили, що в міру зростання викидів, велика частина лісів Амазонки втрачає природну стійкість і перетворюється в савану. Площа навіть найстійкішою частини тропічного лісу скорочується.

Варто зазначити, що в дослідженні вивчалися тільки впливу зміни клімату на тропічні ліси. Він не оцінював додатковий стрес від збезлісення в тропіках через розширення сільського господарства і лісозаготівель.