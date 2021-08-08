Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"

Україна вже використала більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік, і в неділю, 8 серпня, почала жити "в борг".

Про це повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований з посиланням на дослідження Global Footprint Network.

"Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня", - написав він.

Мальований нагадав, що ресурси Землі не безмежні, а продовжуючи забруднювати навколишнє середовище пластиком і безмірно споживати копалини ресурси людство лише веде планету до повного виснаження.

Втім, він зазначив, що є спосіб виправити ситуацію, але для цього кожній людині варто змінити свої звички заради скорочення екологічного сліду. Серед таких кроків він виділив скоротити споживання електроенергії і води, зменшити кількість сміття, що викидається і не робити зайвих покупок.

Разом з тим він зазначив, що в Україні спостерігається позитивна тенденція, адже в минулому році ця дата настала 24 липня, тобто на два тижні раніше.

Як повідомлялося раніше, одне з головних течій Атлантичного океану - Гольфстрім може зупинитися, що призведе до катастрофічних наслідків.