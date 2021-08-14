Під силу кожному: які прості звички можуть врятувати планету

Через діяльність людини глобальні температури підвищуються занадто швидко, до рівня, який більше не є стійким для виживання навколишнього середовища. Але існують досить-таки прості правила, виконання яких у повсякденному житті допоможе змінити ситуацію в кращу сторону.

Про це повідомляє "BBC".

Одна з порад - мінімізувати вживання речей. Якщо менше купувати, то і виробляти також будуть в меншій кількості. Скорочення виготовлення речей на фабриці, звичайно ж, добре вплине на екологію.

Також рекомендується купувати екологічно чисті матеріали - наприклад, вибираючи між бавовною і поліестером, краще взяти перше. Бавовна не містить мікроволокон, які потрапляють у водойми, коли перуть одяг.

Відносно їжі, ЗМІ рекомендує скоротити вживання м'яса, а також їсти продукти, які вирощуються в Україні, а не за кордоном, адже дрібномасштабне продовольче сільське господарство більш сприятливе для екології.

Також рекомендується купувати неупаковані товари або ж ті, які зберігаються в картоні чи консервних банках, які перероблюються краще за пластик.

Крім того, ЗМІ рекомендує використовувати якомога менше серветок, а якщо є така необхідність, то краще взяти біорозкладні.

Зараз є великі косметичні бренди, які виробляють екологічно безпечну косметику в упакуванні, яке легко переробляються. Краще вибирати саме такі бренди.

Також в ЗМІ дають рекомендації щодо подорожей і кажуть, що для екології було б краще, якби люди їздили відпочивати в інші країни набагато рідше.

Окрім того, рекомендується брати на прокат велосипеди і кататися на них, а не на автомобілях, які виробляють вихлопні гази.

Якщо в повсякденному житті виконувати ці прості поради, то стан навколишнього середовища значно покращиться і ймовірно, що наслідки глобального потепління будуть не настільки масштабними, як передбачають вчені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британський посол Мелінда Сіммонс висловила занепокоєння за майбутнє України та закликала закривати вугільні шахти, адже глобальна зміна клімату відбивається в країні швидше, ніж у багатьох інших.