Скачать
Субота, 14.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Наступний Майдан може бути ще кривавішим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович
Наступний Майдан може бути ще кривавішим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович
Заворушення під Офісом президента: стало відомо про постраждалих
Заворушення під Офісом президента: стало відомо про постраждалих
Школярку з Нової Каховки визнали генієм в США: як допоможе нашій екології розробка Віки Панченко?
Школярку з Нової Каховки визнали генієм в США: як допоможе нашій екології розробка Віки Панченко?
У Києві відпочинок у ресторані закінчився стріляниною - без постраждалих не обійшлося (відео)
У Києві відпочинок у ресторані закінчився стріляниною - без постраждалих не обійшлося (відео)

Під силу кожному: які прості звички можуть врятувати планету

Під силу кожному: які прості звички можуть врятувати планету
18:17 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Через діяльність людини глобальні температури підвищуються занадто швидко, до рівня, який більше не є стійким для виживання навколишнього середовища. Але існують досить-таки прості правила, виконання яких у повсякденному житті допоможе змінити ситуацію в кращу сторону.

Про це повідомляє "BBC".

Одна з порад - мінімізувати вживання речей. Якщо менше купувати, то і виробляти також будуть в меншій кількості. Скорочення виготовлення речей на фабриці, звичайно ж, добре вплине на екологію.

Також рекомендується купувати екологічно чисті матеріали - наприклад, вибираючи між бавовною і поліестером, краще взяти перше. Бавовна не містить мікроволокон, які потрапляють у водойми, коли перуть одяг.

Відносно їжі, ЗМІ рекомендує скоротити вживання м'яса, а також їсти продукти, які вирощуються в Україні, а не за кордоном, адже дрібномасштабне продовольче сільське господарство більш сприятливе для екології.

Також рекомендується купувати неупаковані товари або ж ті, які зберігаються в картоні чи консервних банках, які перероблюються краще за пластик.

Крім того, ЗМІ рекомендує використовувати якомога менше серветок, а якщо є така необхідність, то краще взяти біорозкладні.

Зараз є великі косметичні бренди, які виробляють екологічно безпечну косметику в упакуванні, яке легко переробляються. Краще вибирати саме такі бренди.

Також в ЗМІ дають рекомендації щодо подорожей і кажуть, що для екології було б краще, якби люди їздили відпочивати в інші країни набагато рідше.

Окрім того, рекомендується брати на прокат велосипеди і кататися на них, а не на автомобілях, які виробляють вихлопні гази.

Якщо в повсякденному житті виконувати ці прості поради, то стан навколишнього середовища значно покращиться і ймовірно, що наслідки глобального потепління будуть не настільки масштабними, як передбачають вчені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британський посол Мелінда Сіммонс висловила занепокоєння за майбутнє України та закликала закривати вугільні шахти, адже глобальна зміна клімату відбивається в країні швидше, ніж у багатьох інших.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 26

Все по темі:

Экология, Природа, Глобальне потепління, захист довкілля.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП в Одеській області загинули троє поліцейських, ще один в реанімації (фото)
02 "Це не жарт": Лукашенко знову вибухнув погрозами Третьої світової
03 Серветку зі сльозами Мессі продають за мільйон доларів: чим вона так цінна
04 Безпрецедентно: техніка та солдати декількох країн НАТО вийдуть на парад до Дня незалежності України
05 Україна четвертий день поспіль б'є рекорди захворюваності COVID-19: свіже зведення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Jerry Heil вийшла заміж, але поки лише у кліпі (фото, відео)
Jerry Heil вийшла заміж, але поки лише у кліпі (фото, відео)
Антипович про статтю Путіна про &quot;єдиний народ&quot;: українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube
Антипович про статтю Путіна про "єдиний народ": українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube
Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня
Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся