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Британский посол выразила беспокойство за будущее Украины и призвала закрывать угольные шахты

Британский посол выразила беспокойство за будущее Украины и призвала закрывать угольные шахты
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине нужно закрывать угольные шахты и идти на другие "зеленые" преобразования в энергетике, ведь глобальное изменение климата отражается в стране быстрее, чем во многих других.

Об этом сообщает в понедельник, 9 августа, в интервью "BBC" британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", - говорит политик.

По ее словам, из-за глобального потепления есть прямые последствия для аграрной отрасли, урожайности сельскохозяйственных культур, а также случаются чрезвычайные природные ситуации - к примеру, наводнения.

Симмонс говорит, что один из самых болезненных преобразований, которые Украина должна пройти на этом пути, - это сокращение добычи угля.

Конечно же, непросто отказаться от ископаемого топлива в стране с долгой историей его использования, где целые общины и их доходы зависят от работы в этой отрасли.

"Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, может, лучше других. Потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт", - добавила она, Симмонс.

Как заявляет посол, сейчас Великобритания - одна из самых успешных стран в плане диверсификации источников энергоресурсов. Также она подчеркнула, что правительство должно сделать четкий план, чтобы люди как можно меньше пострадали от закрытия шахт.

По словам Симмонс, разъяснительную работу среди граждан надо вести так, чтобы было понятно, как это касается их повседневной жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 июля в поселке Удачное Покровского района Донецкой области на шахте произошел взрыв. В результате трагедии погибли люди.

Напоминаем, что в интервью 9 августа посол Британии рассказала, сможет ли Украина вступить в НАТО.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 504

Все по теме:

Глобальное потепление, Добыча угля, Шахты, Мелинда Симмонс.
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