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"Уже пять жизней": после взрыва шахты на Донетчине умерли еще двое шахтеров

"Уже пять жизней": после взрыва шахты на Донетчине умерли еще двое шахтеров
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф

В больнице Краматорска сегодня ночью, 5 августа, умерли еще двое шахтеров, пострадавших при взрыве шахты "Покровская" 31 июля.

Об этом утром, 5 августа, сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавшие скончались в ожоговом отделении. 

"Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев…", - написал Волынец.

Нардеп добавил, что в больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь еще пятерых пострадавших.

Напомним, что в результате взрыва на шахте травмы разной степени тяжести получили 10 человек - шестеро подрядчиков и четыре сотрудника "Шахтоуправление "Покровское".  Выжившие находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Как сообщал "Телеграф", ещё один горняк умер от травм, полученных во время взрыва на донецкой шахте.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Донецкая область, Смерть, Взрыв на шахте, Шахта "Покровская".
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