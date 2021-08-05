"Уже пять жизней": после взрыва шахты на Донетчине умерли еще двое шахтеров

В больнице Краматорска сегодня ночью, 5 августа, умерли еще двое шахтеров, пострадавших при взрыве шахты "Покровская" 31 июля.

Об этом утром, 5 августа, сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавшие скончались в ожоговом отделении.

"Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев…", - написал Волынец.

Нардеп добавил, что в больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь еще пятерых пострадавших.

Напомним, что в результате взрыва на шахте травмы разной степени тяжести получили 10 человек - шестеро подрядчиков и четыре сотрудника "Шахтоуправление "Покровское". Выжившие находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Как сообщал "Телеграф", ещё один горняк умер от травм, полученных во время взрыва на донецкой шахте.