Ещё один горняк умер от травм, полученных во время взрыва на донецкой шахте

В среду, 4 августа, умер еще один горняк, пострадавший 31 июля во время взрыва газа на шахте в поселке Удачное Донецкой области.

Об этом утром 4 августа сообщает народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в Facebook.