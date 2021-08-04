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Ещё один горняк умер от травм, полученных во время взрыва на донецкой шахте

Ещё один горняк умер от травм, полученных во время взрыва на донецкой шахте
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В среду, 4 августа, умер еще один горняк, пострадавший 31 июля во время взрыва газа на шахте в поселке Удачное Донецкой области.

Об этом утром 4 августа сообщает народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва в шахтоуправлении "Покровское", - написал политик.

По имеющейся информации, ЧП произошло 31 июля около 5:00 утра в 815 метрах под землей. 

10 шахтеров с травмами и ожогами различной степени попали в медицинские учреждения городов Покровск и Краматорск. Троих горняков не удалось спасти и они скончались в больницах.

Как сообщили в Независимом профсоюзе шахтеров Украины, трагедия произошла из-за взрыва воздушно-метановой смеси во время проведения буровзрывных работ. 

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях аварии на шахте в Донецкой области.

Напоминаем, что от полученных травм во время взрыва умер сотрудник подрядной организации. 

А через три дня после происшествия в больнице скончался еще один шахтер.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 165

Все по теме:

Шахта, Донецкая область, Горняки, Взрыв на шахте, "Шахтоуправление Покровское".
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