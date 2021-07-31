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Все пострадавшие - в тяжелом состоянии: стали известны детали взрыва шахты в Донецкой области

Все пострадавшие - в тяжелом состоянии: стали известны детали взрыва шахты в Донецкой области
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Прокуратура Донецкой области подтвердила версию про взрыв метана в шахте в пгт Удачное Донецкой области, который прогремел на глубине 815 метров утром 31 июля.

Об это говорится в заявлении на странице Facebook прокуратуры. 

В результате взрыва 10 шахтеров госпитализировали, один из них умер в больнице. Прокуратура сообщает, что остальные девять рабочих в тяжелом состоянии. Они проходят лечение в хирургическом отделении "Покровской клинической больницы интенсивного лечения" с ожогами разной степени тяжести. 

ПАО "Шахтоуправление "Покровское", в которое входит шахта в пгт Удачное, контролируется компанией "Метинвест". В компании уже сообщили, что погибший был сотрудником подрядной организации. Также в больнице находятся еще 5 подрядчиков и 4 сотрудника шахтоуправления. 

Криминальное дело начато по статье ч. 2 ст. 272 ККУ по факту нарушения правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пенсильванию, США накрыло двумя торнадо сразу. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Шахта, Взрыв, Донбасс.
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