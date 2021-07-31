Все пострадавшие - в тяжелом состоянии: стали известны детали взрыва шахты в Донецкой области

Прокуратура Донецкой области подтвердила версию про взрыв метана в шахте в пгт Удачное Донецкой области, который прогремел на глубине 815 метров утром 31 июля.

Об это говорится в заявлении на странице Facebook прокуратуры.

В результате взрыва 10 шахтеров госпитализировали, один из них умер в больнице. Прокуратура сообщает, что остальные девять рабочих в тяжелом состоянии. Они проходят лечение в хирургическом отделении "Покровской клинической больницы интенсивного лечения" с ожогами разной степени тяжести.

ПАО "Шахтоуправление "Покровское", в которое входит шахта в пгт Удачное, контролируется компанией "Метинвест". В компании уже сообщили, что погибший был сотрудником подрядной организации. Также в больнице находятся еще 5 подрядчиков и 4 сотрудника шахтоуправления.

Криминальное дело начато по статье ч. 2 ст. 272 ККУ по факту нарушения правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью.

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