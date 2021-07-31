Взрыв на шахте в Донецкой области - пострадавший умер в больнице

Один из горняков, пострадавших во время взрыва в шахте в Донецкой области, умер в больнице. Это был сотрудник подрядной организации.

Об этом сообщает полиция региона.

Всего в результате взрыва на шахте травмы разной степени тяжести получили 10 человек - шестеро подрядчиков и четыре сотрудника "Шахтоуправление "Покровское". Выжившие находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Компания "Метинвест", которая контролирует "Шахтоуправление "Покровское", выражает соболезнования в связи с трагедией. Семьям пострадавших оказывается поддержка.

На месте работает полиция, устанавливаются все обстоятельства взрыва. Предварительно причиной взрыва стала детонация воздушно-метановой смеси.

Взрыв на шахте произошел утром в субботу 31 июля на глубине 815 метров. На месте работали горноспасательный отряд. Полиция рассматривает возможность открытия уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии взорвался химзавод, есть погибшие.