Еще восемь жизней на ниточке: стало известно о новой жертве взрыва шахты в Донецкой области

Во вторник, 3 августа, стало известно, что еще один горняк, пострадавший во время взрыва на шахте в пгт. Удачное (Донецкая область), скончался в больнице.

Печальной новостью поделился глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбук.

"К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы г.Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - сообщил он.

Таким образом мужчина стал второй жертвой взрыва на шахте. Еще восемь шахтеров пребывают в больнице, за их жизни борются врачи.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел 31 июля. Позже в этот день появилось сообщение, что один из пострадавших скончался в больнице.

Состояние остальных оценивается, как тяжелое. Все они находятся в больнице в Покровске с ожогами разной степени тяжести.