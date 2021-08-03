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Еще восемь жизней на ниточке: стало известно о новой жертве взрыва шахты в Донецкой области

Еще восемь жизней на ниточке: стало известно о новой жертве взрыва шахты в Донецкой области
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф

Во вторник, 3 августа, стало известно, что еще один горняк, пострадавший во время взрыва на шахте в пгт. Удачное (Донецкая область), скончался в больнице.  

Печальной новостью поделился глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбук. 

"К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы г.Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - сообщил он. 

Таким образом мужчина стал второй жертвой взрыва на шахте. Еще восемь шахтеров пребывают в больнице, за их жизни борются врачи. 

Как сообщалось ранее, взрыв произошел 31 июля. Позже в этот день появилось сообщение, что один из пострадавших скончался в больнице. 

Состояние остальных оценивается, как тяжелое. Все они находятся в больнице в Покровске с ожогами разной степени тяжести.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Шахта, Донецкая область, Взрыв, Михаил Волынец.
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