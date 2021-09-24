Parimatch запустили футболку Шахтаря в космос!

"Шахтар" незвичайним чином відзначив завоювання Суперкубка

У середу, 22 вересня на НСК "Олімпійський" у матчі за Суперкубок України Шахтар впевнено переграв київське "Динамо" — 3:0. Це перший трофей команди під керівництвом нового італійського тренера Роберто Де Дзербі та дев’ятий Суперкубок в історії клубу — за цим показником гірники зрівнялися з киянами.

Шахтар вирішив привітати вболівальників та незвично відзначити завоювання нового трофею. Клуб разом зі своїм титульним партнером компанією Parimatch запустили ігрову футболку у космос. Форма гірників здійнялася у стратосферу на висоту понад 33 кілометри за допомогою спеціального аеростату. Таким чином Шахтар не лише встановив рекорд України, а й зробив те, чого не робив ще не один клуб у світі.

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить Шахтер на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе - привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты - космос!