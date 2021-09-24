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Parimatch запустили футболку Шахтаря в космос!

Автор
Дмитро Романов
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Футболка "Шахтаря" — в космосі Новина оновлена 24 вересня 2021, 14:33
Футболка "Шахтаря" — в космосі

"Шахтар" незвичайним чином відзначив завоювання Суперкубка

У середу, 22 вересня на НСК "Олімпійський" у матчі за Суперкубок України Шахтар впевнено переграв київське "Динамо" — 3:0. Це перший трофей команди під керівництвом нового італійського тренера Роберто Де Дзербі та дев’ятий Суперкубок в історії клубу — за цим показником гірники зрівнялися з киянами.

Шахтар вирішив привітати вболівальників та незвично відзначити завоювання нового трофею. Клуб разом зі своїм титульним партнером компанією Parimatch запустили ігрову футболку у космос. Форма гірників здійнялася у стратосферу на висоту понад 33 кілометри за допомогою спеціального аеростату. Таким чином Шахтар не лише встановив рекорд України, а й зробив те, чого не робив ще не один клуб у світі. 

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить Шахтер на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе - привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты - космос!

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #Шахтар #Parimatch Ukraine
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